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Трамп и Мэй договорились показать России силу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что президент США Дональд Трамп должен говорить с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза ​​Мэй отмечает, что с Российской Федерацией надо говорить с позиции силы и единства союзников.

Об этом британский премьер сказала во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома, передает УНИАН.

Она поблагодарила президента США за поддержку в реагировании на “ужасное применение” нервно-паралитического вещества в Солсбери – выдворение из США 60 работников разведывательных служб РФ.

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– И я приветствую его встречу с Путиным в Хельсинки в понедельник. Мы согласились, что это важно разговаривать с Россией с позиции силы и единства, и мы должны продолжать сдерживать и противодействовать всем усилиям по подрыву наших демократий, – отметила Мэй.

Напомним, Трампу перед его встречей с Путиным напомнили о незаконно заключенном украинском режиссере Олеге Сенцове.

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