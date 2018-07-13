В доме отравленного британца нашли флакон с Новичком

Полиция Великобритании сообщила, что в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули в ходе обысков была обнаружена маленькая бутылочка из-под вещества Новичок.

– В среду, 11 июля, маленькая бутылочка была обнаружена во время обыска дома у Чарли Роули в Эймсбери, — говорится в сообщении, распространенном британскими полицейскими, передает Reuters.

По словам представителей правоохранительных органов Великобритании, ученые эксперты подтвердили, что вещество, которое находилось в бутылочке, является отравляющим веществом Новичок.

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Напомним, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.