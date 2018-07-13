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Как не обидеть Елизавету II на встрече – 8 правил для Трампа

В рамках официального визита Дональда Трампа в Великобританию, президент США встретится с королевой Елизаветой II в. Какие правила следует помнить Трампу, представ перед королевой?

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп находится с официальным визитом в Великобритании.

Сегодня его ждет формальный ужин с сотней бизнес-лидеров, военная демонстрация, а также встреча с королевой Елизаветой II, пишет Business Insider.

Бывший королевский дворецкий Грэнт Гаррольд перечислил нюансы, о которых Трампу нужно помнить, представ перед королевой.

Первое. Можно смотреть, но не трогать. Это касается всех членов британской королевской семьи.

Согласно протоколу, президенту США нужно позволить королеве Елизавете первой поздороваться и пожать руку.

Кроме того, Трампу не стоит слишком сильно сжимать руку монархини.

Второе. Не стоит бежать впереди королевы. Правительница Великобритании никогда не идет позади, она может только вести за собой.

Если они будут идти куда-то или просто прогуливаться, королева должна идти немного впереди или строго рядом с Трампом.

Третье. Не стоит забывать, как положено обращаться к ее высочеству. Когда встречаешься с королевой впервые, правильно обращаться к ней Ваше высочество.

Только потом можно перейти к обращению Мем. Оставляя аудиенцию, нужно снова повторить Ваше высочество, чтобы завершить разговор.

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Четвертое. Нельзя садиться, пока королева не предложит. Елизавета II должна сесть первой. В процессе она предложит Трампу присесть.

После разговора Трампу стоит встать с места одновременно с королевой Елизаветой.

Пятое. Нельзя есть слишком быстро или слишком медленно. Член королевской семьи должен первым начать есть.

Когда королева закончит трапезу, ее следует завершить всем. Блюда будут убраны.

Шестое. Никаких мобильных телефонов. Даже если Трамп ждет важного звонка, во дворце мобильные телефоны строго запрещены.

Во время встречи с королевой доставать свой мобильный также не требуется.

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Седьмое. Не стоит вспоминать о Brexit. Все члены королевской семьи сохраняют политический нейтралитет.

Президенту США нужно отказаться от обсуждения каких-либо политических тем.

Восьмое. Дональду и Мелании Трамп не обязательно поклоняться перед королевой, потому что они не подданые Великобритании.

Однако если они решат это сделать, то стоит кланяться правильно. Поклон выполняется шеей, а не талией.

Если первая леди США решит сделать реверанс, ей следует помнить, что правая нога должна стоять за левой.

К слову, сегодня в небе над Лондоном запустили гигантский надувной шар с изображением Дональда Трампа в подгузнике.

Таким образом активисты протестуют против визита президента США в Британию.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

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