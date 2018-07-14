В белорусском городе Лида видели естественное явление, похожее на торнадо.
В белорусском городе Лида местные жители заметили “почти торнадо”.
Об этом сообщает местное издание Наша Нива.
Как можно увидеть на опубликованных фотографиях природного явления, над городом были тучи, а от земли к небу поднималась дымка, напоминающая начинающийся торнадо.
Жителей белорусского города напугало “торнадо” / 2 фотографии
Однако, как отмечает телеграмм-канал nadvorie, где появились снимки, характерного вращения не было.
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Как сообщалось, 2 июля смерч наблюдали в курортной Кирилловке Запорожской области.
Фото: телеграмм-канал nadvorie
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