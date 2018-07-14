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Жителей белорусского города напугало “торнадо”

В белорусском городе Лида видели естественное явление, похожее на торнадо.

В белорусском городе Лида местные жители заметили “почти торнадо”.

Об этом сообщает местное издание Наша Нива.

Как можно увидеть на опубликованных фотографиях природного явления, над городом были тучи, а от земли к небу поднималась дымка, напоминающая начинающийся торнадо.

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Жителей белорусского города напугало “торнадо” / 2 фотографии

Однако, как отмечает телеграмм-канал nadvorie, где появились снимки, характерного вращения не было.

Читайте: Смерч в Теплодаре напугал жителей

Как сообщалось, 2 июля смерч наблюдали в курортной Кирилловке Запорожской области.

Фото: телеграмм-канал nadvorie

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