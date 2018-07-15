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Катастрофа МН-17: страны G7 обратились к России

Министры иностранных дел G7 призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы российского ЗРК “БУК”, который, по результатам расследования Совместной следственной группы, сбил малазийский Boeing.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Большой семерки к годовщине уничтожения рейса Малазийских авиалиний MH17, передает УНН.

– Мы, министры иностранных дел Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбитие рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, — говорится в заявлении.

Министры напомнили, что MH17 перевозил 298 человек — членов экипажа и пассажиров, граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

– Мы полностью поддерживаем работу Совместной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы JIT относительно роли России в падении MH17 являются убедительными, внушительными и глубоко тревожными. Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы едины в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких, — заявляют министры.

Читайте: Катастрофа МН17: Россию поймали на лжи о Буке

Напомним, виновные в катастрофе MH-17 будут сидеть в украинских тюрьмах.

ФотоMichel Loiselle Dreamstime.com

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