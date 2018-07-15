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Макрон не видит Путина на самите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Москве не будет приглашать президента РФ Владимира Путина на самит Большой семерки.

Еммануель Макрон

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в пресс-службе президента Франции.

– Источник в Елисейском дворце рассказал, что ситуация в Украине не нормализовалась для Макрона настолько, чтобы приглашать Путина на саммит Большой семерки в Биаррице, на юге Франции, летом 2019 года, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после саммита G7 в Канаде Макрон сказал, что хотел бы пригласить Путина на саммит в Биарриц, но это будет зависеть от того, как Россия будет выполнять Минские договоренности для урегулирования ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что Макрон и Путин сегодня, в день финала Кубка мира по футболу, встретятся в Москве и обсудят Сирию, Иран и Украину.

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Еще на встрече в мае Макрон сказал Путину, что Евросоюз не будет снимать санкции из России, пока не будет достигнут прогресс в украинском вопросе.

Фотоdreamstime.com

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