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Россия попала в список главных угроз ЕС

РФ заняла второе место в рейтинге главных угроз для стран Европейского союза.

ЄС Росія

Об этом говорится в докладе Евросовета по международным отношениям (ECFR).

Опережают Россию в рейтиге угроз радикальные исламистские группировки. На третем месте – Северная Корея.

По данным исследования, действий России больше всего опасаются в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше, а Великобритания и Германия – испытывают тревогу.

Только Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия не считают Россию опасной.

Читайте: Северный поток-2 используется для давления на ЕС – Парубий

Кстати, на днях президент США Дональд Трамп обвинил Германию в зависимости от России в энергетической сфере.

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