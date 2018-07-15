Трамп посоветовал Мэй судиться с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.
– Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры, – сказала Тереза Мэй в интервью BBC.
Как отмечает премьер Великобритании, она сочла подобный совет от Трампа слишком жестким.
Мэй добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit.
– Он сказал мне: “Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике, – отметила она.Читайте: Спонсор Brexit встречался с послом РФ 11 раз - СМИ Последствия Brexit: Шотландия хочет провести референдум о независимости Трамп и Мэй договорились показать России силу
Напомним, Мэй и Трамп договорились об “амбициозной” торговой сделке.
Фото: Jack Taylor/Getty Images