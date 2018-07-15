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Трамп посоветовал Мэй судиться с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

– Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры, – сказала Тереза Мэй в интервью  BBC.

Как отмечает премьер Великобритании, она сочла подобный совет от Трампа слишком жестким.

Мэй добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit.

– Он сказал мне: “Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике, – отметила она.

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Напомним, Мэй и Трамп договорились об “амбициозной” торговой сделке.

Фото: Jack Taylor/Getty Images

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