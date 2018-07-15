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В Великобритании министр подал в отставку из-за секс-скандала

Министр по делам малого бизнеса и экс-глава штаба Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку. Причиной называют его СМС-переписку сексуального характера с двумя женщинами.

Об этом сообщает The Daily Mirror.

– Мне очень стыдно за свое поведение, вызвавшее неслыханные страдания моей жены и семьи, которым я обязан всем и глубоко смутила премьера и правительство, служить которым для меня было честью, – сказал Гриффитс.

По данным издания, Гриффитс прислал две тысячи сообщений непристойного характера двум официанткам, а также предлагал им деньги за удовольствие.

– Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Впоследствии я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел, – добавил он.

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Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

Фото: andrewgrif

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