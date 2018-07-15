Все хотят меня! Трамп будет баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году.
Об этом пишет газета The Mail on Sunday.
– Я абсолютно намерен. Кажется, все хотят меня, – заявил Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он идти на второй президентский срок.
Он сказал, что не видит ни одного демократа, который мог бы его победить.
– Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу, – заявил президент США.
Кстати, в феврале 2018 года Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян и трех организаций по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Фото: Jasper Juinen/Getty Images
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