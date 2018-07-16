Почему Трамп и Путин ни о чем не договорились

Журналист Евгений Киселев считает, что во время встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не были достигнуты существенные договоренности.

Журналист Евгений Киселев считает, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин не смогли договориться, передает 112 Украина.

– Пресс-конференция была на удивление пустой. Это, на мой взгляд, является признаком того, что никаких существенных прорывов не произошло, – сказал Киселев.

По его словам, накануне встречи Министерство юстиции США заявило, что ГРУ пыталось повлиять на американские выборы, что и ограничило действия Трампа и лидеры стран не смогли достичь существенных договоренностей

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К слову, Владимир Путин прокомментировал позицию Дональда Трампа по Крыму, отметив, что для РФ этот вопрос уже закрыт.