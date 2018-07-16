Крым, газ и Донбасс. Что Трамп и Путин говорили об Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели историческую встречу в Хельсинки. О чем договорились лидеры, расскажут Факты ICTV.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели встречу в формате тет-а-тет в Хельсинки.
Переговоры президентов начались с опозданием в час и длились более 2-х часов.
Главными темами на встрече Трампа и Путина стали вмешательство РФ в президентские выборы в США, конфликты в Сирии и Украине.
Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина?
- Ничего не изменится 50%, 6 голосов6 голосов 50%50%
- Да, будет прогресс 33%, 4 голоса4 голоса 33%33%
- Нет 8%, 1 голос1 голос 8%8%
- Наоборот. Стоит ожидать обострения 8%, 1 голос1 голос 8%8%
Ключевые тезисы встречи Трампа и Путина
Северный поток-2. Россия готова сохранить транзит газа через Украину. А также продолжить транзитный контракт, который заканчивается в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже.
Донбасс. Владимир Путин посоветовал США “сильнее настраивать украинское руководство на работу в рамках Минских соглашений”.
Аннексия Крыма. Президент США Дональд Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией. Тогда как для РФ вопрос признания Крыма уже закрыт.
Вмешательство РФ в президентские выборы США. Владимир Путин заявил, что верить никому нельзя.
– Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что Трамп доверяет мне, а я ему? Он защищает интересы США, а я – России, – сказал он.
Трамп о дружбе с Путиным. Слова о том, что Путин – конкурент Трампа – это комплимент президенту РФ.
– Я назвал его конкурентом, хорошим конкурентом. Это фактически комплимент, – уверен Трамп.
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Отношения США-РФ. Российско-американские отношения никогда не были хуже, чем сейчас, уверен Дональд Трамп.
– Но это изменится. Все изменилось уже за эти 4 часа. Я в это верю. Сейчас у нас есть возможность к миру и стабильности, – добавил он.
Кризис в Сирии. Установления мира в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы.
– Россия и США, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса – помочь возвращению беженцев в свои родные дома, – убежден Путин.
Кстати, перед началом пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа из зала вывели мужчину, который призывал запретить ядерное оружие.
Фото: Chris McGrath/Getty Images