Добро пожаловать в страну свободной прессы – Хельсинки встретили Путина и Трампа

Об этом сообщает ABC News.

Так, журналисты издания Helsingin Sanomat вывесили приветственные плакаты на русском и английском языках для глав США и России, в том числе со словами “Добро пожаловать в страну свободной прессы”.

Это критические замечания в адрес Трампа и Путина за их недоброжелательное отношение к СМИ.

Ahead of the Trump-Putin meeting here, Finland’s largest newspaper has put up ads around Helsinki which are less than complimentary about the visiting leaders. The sign in Russian says: “Putin is trying again to bring the media to heel.” pic.twitter.com/Oy89XnP2WJ

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 15 июля 2018 г.