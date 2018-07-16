Могли бы сильнее настраивать – Путин о Минских соглашениях

Президент РФ Владимир Путин посоветовал президенту США Дональду Трампу “настроить Украину на выполнение Минских соглашений”.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Америка могла бы “сильнее настраивать украинское руководство на работу в рамках Минских соглашений”.

На переговорах также обратили внимание на важность Минских соглашений.

– Обратили внимание на важность Минских договоренностей, – сказал Путин.

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Украина неоднократно заявляла, что выполняет Минские соглашения, а Москва не выполняет свою часть обязательств. Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что реализация Минских договоренностей и установление мира на востоке Украины зависят от решения Москвы.

К слову, президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным очень хорошим началом.