Прости, педофил! Маск обозвал дайвера, спасавшего детей в Таиланде

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал “педофилом” участника операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Соответствующее обвинение Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter, но позднее удалил сообщение, пишет CNN.

Так, предприниматель назвал Вернона Ансворта “педофилом” в ответ на слова Ансворта о том, что мини-субмарина, которую Маск предложил использовать для эвакуации детей, это “пиар-уловка”. Антсворт ранее также говорил в комментариях для СМИ, что у подлодки Маска “нет абсолютно никаких шансов”.

Представители Маска и его компании на запрос CNN о комментарии не ответили.

К слову, на прошлой неделе Маск рассказал, что лично доставил в Таиланд в пещеру Тхам Луанг Нанг Нон мини-подлодку, которую можно использовать для эвакуации людей.

Однако спасатели отказались использовать аппарат. Глава спасательного штаба назвал мини-субмарину “хорошей и продвинутой технологией”, но отметил, что для операции ее использование “нецелесообразно”.

Напомним, детская футбольная команда Вепри вместе с тренером оказалась в пещере 23 июня. В тот день пошли дожди, и и пещера оказалась заблокированной. Дайверы обнаружили детей 2 июля, а к десятому июля дети и их инструктор были спасены.

Фото: Joshua Lott/Getty Images