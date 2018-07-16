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Путин сказал, при каких обстоятельствах будет продолжен транзит газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину.

Газ Україна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае урегулирования спора между ОАО Газпром и НАК Нафтогаз Украины в Стокгольмском арбитражном суде, Россия будет готова продлить контракт на транзит газа через Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

– Что касается Северного потока-2, я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того – мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже, – сказал Путин.

Он добавил, что Россия и США могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков нефти и газа.

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К слову, НАК Нафтогаз Украины подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российской компанией Газпром.

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