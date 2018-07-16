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Путин опоздал на историческую встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин прилетел с опозданием на историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Володимир Путін

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна была состояться в Президентском дворце в Хельсинки.

Прибытие президента РФ во дворец было запланировано на 13.00 по местному времени, а начало встречи с президентом США Дональдом Трампом – на 13.15-13.20, пишет РБК.

Однако самолет Владимира Путина приземлился на полчаса позже запланированного времени.

В свою очередь президент США Дональд Трамп прилетел в Финляндию еще в воскресенье.

В итоге встреча Трампа и Путина началась около 14.20. Президент США упомянул о проведении ЧМ-2018 в РФ, а также выразил надежду на улучшение отношений между странами после встречи.

Отметим, что встреча в Хельсинки – это первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого момента президенты общались только на саммитах G20.
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К слову, накануне встречи Путина и Трампа крупнейшая газета Финляндии запустила кампанию в защиту свободы прессы.

Фото: Getty Images

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