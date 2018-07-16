Россия нам не союзник – в Конгрессе США прокомментировали встречу Трампа и Путина

В Конгрессе США заявили, что американский президент Дональд Трамп должен принять во внимание то, что Россия не союзник Америки.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что президент США Дональд Трамп должен принять во внимание, что Россия не является союзником Америки, сообщает CNN.

– Нет никакого морального паритета между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношении к нашим основным ценностям и идеалам, – сказал Райан.

Он также раскритиковал Трампа за то, что он не признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году.

Читайте: Крым, газ и Донбасс. Что Трамп и Путин говорили об Украине

Спикер Конгресса добавил, что задача Вашингтона – привлечь Россию к ответственности.

К слову, журналист Евгений Киселев считает, что во время встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не были достигнуты существенные договоренности.