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Россия нам не союзник – в Конгрессе США прокомментировали встречу Трампа и Путина

В Конгрессе США заявили, что американский президент Дональд Трамп должен принять во внимание то, что Россия не союзник Америки.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что президент США Дональд Трамп должен принять во внимание, что Россия не является союзником Америки, сообщает CNN.

– Нет никакого морального паритета между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношении к нашим основным ценностям и идеалам, – сказал Райан.

Он также раскритиковал Трампа за то, что он не признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году.

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Спикер Конгресса добавил, что задача Вашингтона – привлечь Россию к ответственности.

К слову, журналист Евгений Киселев считает, что во время встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не были достигнуты существенные договоренности.

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