Секс, коррупция и допинг: чем запомнился ЧМ-2018 в России

Россия получила футбольно-идеологический нокаут. Хорваты не просто победили россиян, но и посвятили свой триумф Украине.

Бывшие игроки киевского Динамо поблагодарили клуб и страну, где провели несколько лет, а Вукоевич до сих пор работает тренером-скаутом. Россия сразу сделала из них врагов.

Политики и пропагандистские телешоу брызгали ядом в сторону хорватов. Хотя футболисты ни слова не сказали о России.

Зато в Украине с Виды и Вукоевича сделали героев. На хорватской теме не пиарился только ленивый.



Не исключено, что разгневанный Кремль нажал на ФИФА, чтобы в видео нашли двойное дно. Ведь, если футбол вне политики, то Федерация должна отреагировать и на фото, где президент организации Инфантино держит футболку с надписью Путин.

ФИФА закрывает глаза на политические акты, которые выгодны Москве, и с широко открытыми реагирует на все остальные. А президент Инфантино называет российский Мундиаль самым лучшим за всю историю.

И это несмотря на многочисленные бытовые, сексуальные и коррупционные скандалы. Среди них отмытые при строительстве спортивных объектов миллиарды.

Между тем немецкое издание Bild сообщает, что во время матча с Хорватией футболисты сборной России в подтрибунных помещениях вдыхали пары аммиака. Эксперты говорят: для улучшения физического состояния футболистов. И хотя аммиак не входит в число запрещенных препаратов, по словам специалистов, дает схожий с допингом эффект.

Чтобы не повторить грандиозного скандала с Сочинской Олимпиадой ФИФА засекретило допинг пробы. И не допустило к их получению сторонних персон. Пишут западные издания. Так что мы никогда не узнаем реальной картины.

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Между тем недовольны решением ФИФА украинские болельщики своими дизлайками лишь за день обвалили рейтинг официальной страницы международной федерации футбола в Facebook из пяти звезд до почти одной.

В общем, несмотря на слова Инфантино о лучшем Мундиале за всю историю, ФИФА признала нынешний чемпионат мира наиболее сексистским в истории. Это и приставание болельщиков к журналисткам, и постоянные шутки и фотожабы на тему легкодоступных для иностранцев россиянок.

Мундиаль закончился и российские города, которые его принимали, возвращаются к привычной жизни. С трущоб и неприглядных зданий снимут яркие баннеры.

По чем этот Мундиаль, действительно, стал самым масштабным так это за потраченными на него средствами. 13 миллиардов долларов – это абсолютный рекорд.

Напомним, дожди размыли дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу, а также заливают стадион Волгоград Арена.