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Слезоточивый газ, столкновения и жертвы: как во Франции праздновали победу на ЧМ 2018

Во Франции на улицы городов вышли сотни тысяч людей, чтобы отпраздновать победу сборной на Чемпионате мира по футболу -2018. Однако не обошлось без происшествий.

В Париже на Елисейских полях, где проходили крупнейшие гулянья, группа молодых людей забросала ракетами и петардами витрины близлежащих магазинов, сообщает BFM TV.

В свою очередь правоохранители применили слезоточивый газ. Однако утихомирить дебоширов это не помогло, поэтому полиции несколько раз пришлось применять газ. В конце концов, около полуночи силы безопасности решили эвакуировать Елисейские поля, людей разгоняли с помощью водометов.

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Беспорядки произошли в центре Лиона. Группа людей забросала стражей порядка ракетами. В ответ полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В городе Сан-Фели местный житель на радостях от победы не заметил двух припаркованных автомобилей, врезался в них, а затем протаранил дерево. В результате ДТП водитель погиб. В городе Аннеси один из футбольных фанатов погиб после того как прыгнул в канал и сломал шею.

Напомним, сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Фото: Getty Images.

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