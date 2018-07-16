Встреча Трампа и Путина – первый комментарий президента США

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки завершилась. Президент США назвал ее очень хорошим началом.

В Хельсинки завершилась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в узком составе.

Переговоры продлились 2 часа 10 минут. По плану на беседу тет-а-тет отводилось 1,5 часа, пишет РИА Новости.

Президент США на просьбу журналистов прокомментировать встречу назвал прошедшую часть “очень хорошим началом”, передает Reuters.

Согласно графику, далее пройдут переговоры в расширенном составе. Они должны занять 1 час 45 минут.

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Перед началом закрытой части переговоров Путин предложил Трампу “поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много”.

Президент США также отмечал, что намерен обсудить весь спектр тем: “от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем”.

К слову, Путин прилетел с опозданием на историческую встречу с Трампом в Хельсинки. Из-за этого переговоры президентов начались на час позже.

Фото: Jeff Mason/Twitter