Врал до последнего: Путина прижали вопросом о “бомбардировке” Флориды

Президент России Владимир Путин соврал журналисту Fox News, что в презентации ракетного комплекса Сармат Россия не “бомбила” Флориду.

Президент России Владимир Путин трижды соврал американскому журналисту Крису Уоллесу, который спросил его о “бомбардировке” штата Флорида в презентации ракетного комплекса Сармат.

Расшифровка интервью Путина каналу Fox News, данного после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, опубликована на сайте Кремля во вторник, 17 июля.

– Вы представили новое поколение российских ракет, то, что вы назвали непобедимой ракетой, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа, — сказал журналист.

Читайте: Трамп не смог сказать правду и унизил себя перед Путиным – Маккейн

В итоге Путин трижды поправлял Уоллеса, настаивая на том, что в видеоматериалах не было соответствующего указания.

1 марта после послания Федеральному собранию России пользователи сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности ракетного комплекса, целью ракет стал американский штат Флорида.

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.