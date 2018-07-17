Маленькая вареная макаронина – Шварценеггер о Трампе на встрече с Путиным

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подверг критике президента США Дональда Трампа за его позицию и поведение на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.

Свою реакцию на встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным Арнольд выложил на своей странице в Twitter.

– Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. На это было неловко смотреть, вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи, — говорит Шварценеггер.

Видео Арнольда собрало уже больше 670 тыс. просмотров, 40 тыс. лайков и 13 тыс. ретвитов.

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Напомним, как прошла совместная пресс-конференция по итогам переговоров в Хельсинки президентов США и РФ.

Фото: Drimestime