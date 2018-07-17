Маленькая вареная макаронина – Шварценеггер о Трампе на встрече с Путиным

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подверг критике президента США Дональда Трампа за его позицию и поведение на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.
Свою реакцию на встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным Арнольд выложил на своей странице в Twitter.
– Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. На это было неловко смотреть, вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи, — говорит Шварценеггер.
Видео Арнольда собрало уже больше 670 тыс. просмотров, 40 тыс. лайков и 13 тыс. ретвитов.
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President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G
— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Напомним, как прошла совместная пресс-конференция по итогам переговоров в Хельсинки президентов США и РФ.
Фото: Drimestime