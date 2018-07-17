PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия пренебрегает человеческой жизнью и должна ответить - Великобритания о MH17/

Россия пренебрегает человеческой жизнью и должна ответить – Великобритания о MH17

В Великобритании заявили, что Россия должна признать вину за то, что сбила малайзийский Boeing MH17.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию признать вину за то, что она сбила малайзийский Boeing MH17 в небе над Донецкой областью в 2014 году и ответить за свои действия, сообщает УНИАН.

– Благодаря усердной работе Совместной следственной группы на протяжении последних четырех лет мы теперь знаем, что рейс MH17 был сбит ракетой из российской зенитно-ракетной установки Бук, которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и была запущена с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины. Это еще один пример пренебрежения Российской Федерацией человеческой жизни и международной правовой системы, и Россия должна ответить за свои действия, – сказал Хант.

По его словам, Великобритания полностью поддерживает работу следственной группы и призывает РФ полностью взаимодействовать со следствием.

– Крайне важно, чтобы это расследование закончилось судом, и виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление, – добавил Хант.

Читайте: “Фокус с Буком”: что известно о катастрофе MH17 через четыре года

К слову, парламент Нидерландов решил, что обвинительные приговоры по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе могут быть выполнены в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Маленькая вареная макаронина – Шварценеггер о Трампе на встрече с Путиным
в'язниця
Политзаключенные и осужденные в РФ: когда состоится масштабный обмен и освободят ли Сенцова
Путин по сути предложил выполнение решения Стокгольмского арбитража
Секс, коррупция и допинг: чем запомнился ЧМ-2018 в России
В России стадион к ЧМ-2018 за 16 млрд размыло дождем
Многолетняя глупость США: Трамп назвал причину плохих отношений с РФ
Украинских политзаключенных в России на самом деле больше, чем 70 – Крым SOS
Мэр Париж напомнила про Сенцова в день финала ЧМ-2018
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка