Россия пренебрегает человеческой жизнью и должна ответить – Великобритания о MH17

В Великобритании заявили, что Россия должна признать вину за то, что сбила малайзийский Boeing MH17.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию признать вину за то, что она сбила малайзийский Boeing MH17 в небе над Донецкой областью в 2014 году и ответить за свои действия, сообщает УНИАН.

– Благодаря усердной работе Совместной следственной группы на протяжении последних четырех лет мы теперь знаем, что рейс MH17 был сбит ракетой из российской зенитно-ракетной установки Бук, которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и была запущена с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками на востоке Украины. Это еще один пример пренебрежения Российской Федерацией человеческой жизни и международной правовой системы, и Россия должна ответить за свои действия, – сказал Хант.

По его словам, Великобритания полностью поддерживает работу следственной группы и призывает РФ полностью взаимодействовать со следствием.

– Крайне важно, чтобы это расследование закончилось судом, и виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление, – добавил Хант.

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К слову, парламент Нидерландов решил, что обвинительные приговоры по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе могут быть выполнены в Украине.