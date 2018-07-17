Трамп не смог сказать правду и унизил себя перед Путиным – Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа на Саммите в Хельсинки, назвав его “одним из самых позорных за всю историю”.

– Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по одному и тому же сценарию, – говорится в заявлении Маккейна, размещенном на его сайте, пишет Интерфакс-Украина.

Маккейн добавил, что Трамп сделал “сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру”.

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– Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике, но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить то, что делает нас такими, какие мы есть, – заявил Маккейн.

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.