Трамп открыто вступил в сговор с диктатором – СМИ

Большинство мировых изданий не встали на защиту президента США Дональда Тампа.

После встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина многие мировые СМИ критиковали американского лидера.

Для издания Washington post картиной вчерашнего саммита стало то, как Трамп стоял рядом с Путиным и отрицал вмешательство России в американские выборы. Если к этому добавить безосновательную атаку президента США на ФБР и поддержку предложения Путина помочь Роберту Мюллеру, то станет очевидно, что Трамп встал на сторону Кремля.

– Отказываясь признать очевидные факты о поведении России и унижая систему правосудия собственной страны, Трамп по-факту открыто вступил в сговор с криминальным лидером вражеской силы, – пишет Washington post.

Wall Street Journal также высказало разочарование в президенте США, который стоял рядом с диктатором и даже не смог сказать, что больше верит своим разведчикам, чем Путину.

– Трамп также проявил слабость, что случалось не часто за время его президентства. На сцене именно он молил Путина о лучших отношениях, в то время как россиянин оставался холодным и основательным, – сообщает издание.

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Издание The Guardian считает, что президент России уехал из Хельсинки победителем. Стратегия американского президента нивелирует ценности, на которых держалась политика Запада после победы над режимом Адольфа Гитлера. Он сознательно уничтожает послевоенную сеть альянсов и стремится установить универсальные мировые стандарты.

Как пишет The Guardian, мировой порядок на основе международных ценностей и этики приближается к своему концу, как и Холодная война в свое время.

К слову, американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа на Саммите в Хельсинки, назвав его “одним из самых позорных за всю историю”.