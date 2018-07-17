В Сенате США призывают усилить антироссийские санкции

В Сенате США призвали ужесточить санкции против России после встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал ужесточить санкции против России после того, как американский президент Дональд Трамп провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Шумер обратился к двум основным партиям и призвал приложить усилия в вопросе усиления санкций против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, он попросил лидеров Республиканской партии пригласить членов команды по вопросам нацбезопасности, которые сопровождали Трампа во время саммита, для дачи показаний в Конгрессе.

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К слову, карикатуристы раскритиковали Дональда Трампа за его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.