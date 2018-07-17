PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Вступление Украины в НАТО: Путин пригрозил негативной реакцией/

Вступление Украины в НАТО: Путин пригрозил негативной реакцией

Президент РФ Владимир Путин пригрозил крайне негативной реакцией России на вступление Украины или Грузии в НАТО.

Володимир Путін

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью телеканалу Fox News.

– Для нас это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам было бы угрозой.

И реакция была бы крайне негативной, – отметил он.

Читайте: Ни одна страна не имеет права запретить Украине вступить в НАТО – Порошенко

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что НАТО не собирается отдавать право РФ и Путину останавливать евроатлантическое движение Украины.

Фото: Adam Berry/Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Дональд Трамп і Володимир Путін
Путин: РФ и США проработают новые идеи урегулирования конфликта на Донбассе
Петро Порошенко
4 крупнейшие достижения Украины по версии президента
Петро Порошенко
НАТО не отдаст право Путину останавливать украинское движение – Порошенко
Дональд Трамп і Володимир Путін
Почему Трамп и Путин ни о чем не договорились
Дональд Трамп і Володимир Путін
Крым, газ и Донбасс. Что Трамп и Путин говорили об Украине
Путин о выборах в США: Никому нельзя верить
Газ Україна
Путин сказал, при каких обстоятельствах будет продолжен транзит газа через Украину
Дональд Трамп і Володимир Путін
Путин после встречи с Трампом: Вопрос Крыма закрыт
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка