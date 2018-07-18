100 лет Нельсону Манделе: подполье, тюрьма и президентство

Нельсон Мандела – первый демократически избранный президент Южноафриканской республики. 67 из 95 прожитых лет он посвятил общественной деятельности. В сотый день рождения политика Факты ICTV вспомнили его крупнейшие достижения и предположили, могут ли подобные национальные герои возникнуть в Украине.

Нельсон Мандела посвятил свою жизнь борьбе с режимом апартеида, политики расовой дискриминации, которая лишала равных с белыми прав неевропейского населения страны. Деятельность Манделы направлялась и на борьбу со СПИДом и за права человека.

Возмутитель спокойствия Африки

Имя “Нельсон” Манделе дала учительница

Бурным жизненный путь Манделы был с самого детства. Об этом символически свидетельствует даже его настоящее имя – Холилала, которое в переводе означает “возмутитель спокойствия”. В девятилетнем возрасте сын состоятельного советника королевской династии местного племени остался без отца. Впоследствии будущего президента воспитывал вождь другой династии.

В молодом возрасте Нельсон начал проявлять интерес к общественной деятельности. Вместо того, чтобы продолжить службу династии, которая приносила его семье достаток, в 25 лет Мандела стал активистом Молодежного Африканского конгресса (АНК), который впоследствии возглавил.

В 34 года юрист по образованию вместе с партнером открыл юридическую практику. Это была первая консультация в ЮАР для представителей разных рас. Так началась правозащитная борьба Манделы против апартеида. Она привела к обвинению в государственной измене Нельсона Манделы и еще полторы сотни активистов.

Как бы непривычно это ни звучало, в стране, где угнетение по расовому признаку было государственной политикой, через четыре года борьбы в зале суда, обвинения с правозащитника сняли.

Оружие на защите демократии

Через регулярное сопротивление АНК дискриминационной политике против чернокожего населения, которая запрещала ему свободно выбирать работу, общаться с белым населением и свободно передвигаться по стране, конгресс попал под государственный запрет.

Это еще больше возмутило движение и привело к образованию вооруженного крыла под названием “Копье нации”. Отстаивая равноправие, активисты начали вести партизанскую войну против режима. Они использовали тактику саботажа, нападали и калечили государственное имущество – почтовые отделения и телефонные станции.

Мандела ушел в подполье. Для поддержки своих соратников Мандела в 1962 году тайно выехал заграницу в поисках финансирования движения. После возвращения в ЮАР лидера схватили и арестовали.

На этот раз южноафриканская Фемида черты правосудия не проявила. Сначала правозащитник получил пять лет, а через год вместе еще с семью соратниками – пожизненное заключение за попытку свержения власти.

Борьба против господства белых или черных

Именно так окрестил свою деятельность Мандела во время защитной речи в суде. За решеткой он провел долгие 27 лет.

Я благодарен тем 27 годам, которые я провел в тюрьме, потому что это дало мне возможность сосредоточиться. С тех пор как я вышел на свободу, я эту возможность утратил.

Мандела отбывал наказание в камере размером в 4,5 кв. метра

За это время он не покидал своего дела, направленного на свержение апартеида. Активность Нельсона Манделы заставила действовать международное сообщество.

Из-за дискриминационной политики спортсменов из ЮАР исключали из участия в соревнованиях, ведущие компании отказывались от сотрудничества со страной, США не исключали возможности введения санкций, а ООН приняла конвенцию о пресечении преступления апартеида.

Все это заставило тогдашнюю власть признать АНК, освободить Манделу и начать путь к демократии. Только непрерывное напоминание о своей национальной беде, даже за решеткой, и реальные действия запустили механизм внешнего давления.

Через три года после тех событий, в 1993 Нельсон Мандела выиграл первые демократические выборы в ЮАР. Благодаря своей общественной деятельности он получил Нобелевскую премию мира.

В 1999 году национальный лидер покинул президентский пост и сосредоточился на общественной деятельности и борьбе со СПИДом. Мандела не скрывал факта, что его сын умер от этой болезни и призывал к борьбе с ней. В 2000-х правозащитник оставил активную деятельность и посвятил свое время семье. Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года.

Правила Манделы

Деятельность национального героя ЮАР распространилась не только на отстаивание демократии, но и на распространение личных свобод. Ее влияние стало настолько значительным, что даже через четыре года после смерти правозащитника были созданы Правила Манделы, направленные на защиту прав и достоинства заключенных.

Нельсон Мандела и через 5 лет после своей смерти остается примером несокрушимой личности, которая своей настойчивостью и искренней верой в то, что делает, изменила мир и указала ему на избирательность, с которой в 20-м веке воспринимали демократию.

Его высказывания ярко иллюстрируют философию, которой Мандела менял родную страну:

Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любить, потому что любовь гораздо ближе человеческому сердцу. Когда поднимешься на высокую гору, перед тобой открывается множество гор, на которые еще только предстоит подняться. Сложности и проблемы разрушают одних людей, но создают других. Говоря с человеком на том языке, который он понимает, ты говоришь с его головой. Если ты говоришь с человеком на его родном языке, ты говоришь с его сердцем. Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь.

Наследие, которое оставил национальный африканский герой всем нам, стало причиной возникновения Международного дня Нельсона Манделы.

Возможен ли украинский Мандела

Очень сильная личность, которая треть жизни провела в заключении и при этом пыталась до последнего свергнуть режим ненасильственными методами, рождается раз на поколение. И говорить, что в каждой стране может найтись подобный герой, не имеет смысла.

К тому же личность Манделы формировалась в чрезвычайных условиях. Тотальное и категорическое неприятие темнокожего населения на родной земле воспитало в Нельсоне Манделе равносильное сопротивление.

А вот непоколебимая настойчивость в достижении цели изменить страну – качество, хотя и редкое, но реальное. Именно эта черта вела за Манделой тысячи последователей. Он отстаивал то, чего хотели южноафриканцы и хотел этого не меньше их.

В ЮАР середины прошлого века, где чернокожее население находилось в условиях запредельной нищеты и практически не было образованым, обществу действительно нужен был лидер-поводырь.

Современного украинца назвать безвольным невеждой никак нельзя. Несмотря на отсутствие иммунитета к манипуляциям, контролировать и направлять наших соотечественников на длительные действия не так уж и просто. Наша страна вполне заслуживает достойного лидера. Только это должен быть человек с одной оговоркой.

У Нельсона Манделы была задача построить на руинах апартеида новое государство. А перед украинским лидером стоит задача продолжить начатое: восстановление страны и борьбу с привычкой все делать не по правилам, а как удобнее. Мы все знаем, что это задача не из легких. Продолжать начатую кем-то работу порой бывает гораздо сложнее, чем создать новое.

Фото: dreamstime, 24smi

Яна Семенюк