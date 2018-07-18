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Шел 32 км пешком на работу! В США начальник подарил сотруднику авто

В США владелец компании подарил сотруднику новое авто за то, что тот прошел 32 км.

В штате Алабама (США) владелец компании по организации переездов подарил сотруднику новый автомобиль за то, что он прошел 32 км, чтобы успеть на первый рабочий день, сообщает BBC.

После того, как машина Уолтера Карра сломалась, он принял решение идти на работу пешком. Спустя какое-то время его подобрал полицейский и отвез к месту назначения.

По прибытию мужчине предложили отдохнуть до того, как приедут остальные работники. Но он отказался и сразу же принялся за работу.

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Владелец компании Люк Марклин лично познакомился с новым работником на выходных. После короткого разговора за чашкой кофе он вручил Карру ключи от его нового авто.

Мужчина не сразу поверил в происходящее, но потом взял ключи и обнял Марклина.

 

К слову, главный тренер Арсенала Арсен Венгер после матча с Бернли подарил свой галстук юному болельщику.

Фото: Pelham Police Dept

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