Шел 32 км пешком на работу! В США начальник подарил сотруднику авто

В штате Алабама (США) владелец компании по организации переездов подарил сотруднику новый автомобиль за то, что он прошел 32 км, чтобы успеть на первый рабочий день, сообщает BBC.

После того, как машина Уолтера Карра сломалась, он принял решение идти на работу пешком. Спустя какое-то время его подобрал полицейский и отвез к месту назначения.

По прибытию мужчине предложили отдохнуть до того, как приедут остальные работники. Но он отказался и сразу же принялся за работу.

Читайте: Енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой

Владелец компании Люк Марклин лично познакомился с новым работником на выходных. После короткого разговора за чашкой кофе он вручил Карру ключи от его нового авто.

Мужчина не сразу поверил в происходящее, но потом взял ключи и обнял Марклина.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us!#PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv

— Pelham Police Dept (@PelhamPoliceAL) 16 июля 2018 г.