Малоизвестные факты из жизни Нельсона Манделы

Факты ICTV рассказывают о человеке, который не побоялся изменить отношение к своей стране, а в итоге изменил отношение всего мира к целой нации.

О Нельсоне Манделе я узнал, будучи учеником 10-го класса. В 90-е годы мало кто в нашей стране интересовался международной политикой, но об африканском революционере из ЮАР знали фактически все. Приятный на вид мужчина, в глазах которого читается абсолютное спокойствие, но за спиной которого десятки лет заключения, пытки, множество судов, преследование и борьба с властью.

Еще тогда, в юном возрасте, я задавал себе вопрос, почему весь мир скандирует его имя, ему оказывает теплый прием Елизавета II, Бил Клинтон посещает колонию, в которой 18 лет провел Мандела, его радужно встречают Майкл Джексон, Папа Иоанн Павел II, а его именем называют площади, улицы и дома.

Простой парень из народа, Мандела родился 18 июля 1918 года в Мвезо, в семье вождя Гадла Генри Мпаканьисва. Отец Манделы жил на три семьи, однако с самого детства он ощущал любовь своего родителя, от которого унаследовал неуступчивый характер и волю к справедливости. Именно эти качества и незыблемая вера в светлое будущее своего народа, который сначала был завоеван голландцами, а затем англичанами, послужили написанию великой истории, которая еще долгое время будет служить примером для многих государств.

Однажды я услышал фразу “Жизнью нужно наслаждаться, а не жертвовать чем-то ради мнимого благополучия”. И только ознакомившись ближе с биографией Нельсона Манделы, понял, что цена великих побед и достижений и есть результатом жертвы, принесенной во благо. А для чего тогда мы живем, если не хотим оставить по себе заметный след в этом мире, не жертвуя своими интересами, временем и памятью? Нельсон Мандела был не из тех, кто бедствовал и искал средства для выживания, тем интереснее кажется история человека, который мог иметь многое, но рискнул всем, получив в награду всемирное признание.

Настоящее имя Менделы – Холилала, что на языке коса означает “тот, кто тянет ветку дерева”, в разговорном – “заводила”. Это имя как никакое другое по значению подходит человеку, который был одним из лидеров движения, боровшегося против апартеида. Но первый школьный учитель Манделы мисс Мдингане на первом же уроке окрестила его Нельсоном.

Не имею представления, почему она дала мне это имя. Возможно, оно как-то связано с лордом Нельсоном, великим британским флотоводцем, но это лишь догадки, – вспоминает Мандела.

Африканцы того поколения все в целом имеют английское и африканское имена. Белые либо не могли, либо не хотели выговаривать африканских имен, считали их наличие знаком невоспитанности. Однако имя Нельсон никогда не смущало Манделу, который прославил его на весь мир.

Нельсона Манделу пытались женить по традициям племени на соседской девушке, но он сбежал перед свадьбой в Йоханнесбург. После смерти отца Нельсона Манделу взяла под свою опеку семья во главе с Мкекезвени, которого сам Мандела называл регентом. По тем традициям, именно он имел право определять для своего приемного сына будущую возлюбленную и избрал в ее качестве соседскую девушку. Удивлению Манделы не было границ, когда он понял, что в эту девушку тайно влюблен сводный брат Манделы, Джастис. Как раз тогда и возникла идея покинуть родные пенаты и испытать судьбу в Йоханнесбурге.

Несмотря на то, что для новой семьи Манделы это был страшный позор, Нельсон подговорил своего брата и они вдвоем кинулись в приключение, которое могло закончиться уже в соседнем поселке. Однако полиция выпустила из рук сбежавших братьев, которые путем обмана смогли устроиться на свою первую работу уже в Йоханнесбурге. Спустя годы Мандела вернулся в дом, который подарил ему счастливую и безбедную юность, но так и не смог возглавить королевский дом тембу, что вместо Манделы сделал его брат. Мать Нельсона часто приезжала к нему в Йоханнесбург и затем обосновалась там вместе с ним окончательно.

Нельсон Мандела был фанатом коммунизма, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Да, во времена его становления, как политического лидера (начало 50-х) многими странами мира правил коммунизм. В Африке восхищались тем, какую страну построил Ленин, а затем Сталин. А привлекало народы Черного континента равенство между поколениями и народами. Здесь все были братьями, и никто не различал рас.

В своей автобиографии Долгий путь к свободе Мандела тепло отзывается не только о вождях СССР, но и о других лидерах коммунизма, а о его дружбе и теплом отношении с Фиделем Кастро не знает разве что ленивый.

Первая жена Нельсона Манделы ушла от него в секту Свидетелей Иеговы. Быть супругой Нельсона Манделы было крайне тяжело. Со своей первой женой (их у Манделы было три) Нельсон вступил в официальные отношения в 1944-м году, когда его политическая карьера была на самом рассвете. Брак Нельсона и Эвелин нельзя назвать счастливым и не только потому, что Мандела уделял политике и юриспруденции большую часть времени.

Первая дочь семейства Манделы Маказиве умерла в возрасте девяти месяцев, а в ее честь была названа вторая дочь Манделы. Сын семейства Тембекиле также не смог прожить долгую жизнь, скончавшись в возрасте 24-х лет. В тот момент Мандела находился в тюрьме, где отбывал 27-летний срок, и не смог присутствовать на похоронах своего первенца. Эвелин же всегда в течение брака ревновала Нельсона к его профессиональной деятельности, а позже подозревала его в изменах. Однако поводом для развода послужило вступление Эвелин в секту Свидетелей Иеговы, куда она пыталась привлечь и своего супруга.

Мандела даже успел ознакомиться с позицией и основными ценностями этой организации, со многим был согласен, но политика для него была важнее, именно ее он и выбрал, решив расстаться с Эвелин. В том же 1958-м году Мандела встречает и женится на своей второй супруге, Винни, на судьбу которой выпала нелегкая борьба с преследованиями и период заключения ее супруга. Однако и Винни не стала последней в любовной биографии легендарного политического лидера.

Нельсон Мандела во время своего ухода в подполье работал садовником, водителем и официантом. После того, как Мандела понял, что апартеид не победить мирным путем и, отдалившись от АНК, создал радикальную организацию Умконто ве Сизве. На два года Мандела ушел в подполье, лишь изредка встречаясь со своей семьей. Полиция изо всех сил пыталась словить главного беглеца ЮАР, которого надолго хотела засадить за решетку, однако Мандела был практически неуловим.

Мандела отрастил длинные волосы, бороду, одевался неопрятно, в стиле шофера или садовника, иногда исполнял роль официанта, но всегда выходил чистым из воды. Мандела часто менял место своей дислокации и никогда не задерживался в тайнике более месяца. Однажды он исполнял роль официанта в одном из домов для состоятельных чернокожих. Владелец дома устраивал прием и организовал чаепитие для гостей. Мандела приготовил всем чай, разнес по чашке каждому из гостей, которые общались в одной компании. Далее он предложил гостям сахар, однако те, в порыве интересного разговора, не обращали внимания на прислугу, который стоял около 10-ти минут с протянутой соломкой.

Когда Мандела решил, что сахар никому не нужен и собирался уже было уходить, хозяин дома обернулся к нему и произнес: “Тебе никто не разрешал уходить. Стой до тех пор, пока мы не возьмем себе сахар”. Такое отношение еще раз подтверждало влияние апартеида на людей и присущую тогда ненависть со стороны чернокожих к белым и наоборот, а также бедных к богатым и богатых к бедным. Мандела так исправно играл свою роль, что хозяин дома даже не понял, что перед ним стоял главный лидер оппозиционной партии ЮАР, который, правда, выглядел немного иначе.

Апартеид отобрал у коренного населения ЮАР абсолютно все права, но не отобрал главного – веру в светлое будущее. Спустя препятствия и скитания, спустя 27 лет заключений, пройдя через непонимание и осуждение не только граждан своей родины, но родных и близких, Нельсон Мандела не растерял веры в свою мечту, которая подарила свободу и равенство всему чернокожему населению страны.

Нельсон Мандела всегда говорил, что эта история не человека с необычными способностями или невероятной судьбой. Его история – история простого мальчишки, который рискнул принести в жертву свое благосостояние, свое будущее, самое дорогое, что у него было – свою семью, ради светлого будущего своей страны и своего народа.

ФОТО: gettyimages, dreamstime

Антон Светличный