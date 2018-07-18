На 200 дней! ЕС ввел защитные меры в отношении импорта стали

ЕC с 19 июля вводит ограничения на импорт 23 категорий стальной продукции на 200-дневный срок. Эта мера вводится в ответ на американские стальные и алюминиевые тарифы и ставит своей целью защитить региональный рынок от притока стальной продукции из других стран, выдавленной с рынка США.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Пошлины в размере 25 % введут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Учитывая тесные экономические связи между странами ЕС и странами Европейской экономической зоны – Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, они освобождены от этих мер.

Традиционный импорт стальной продукции затронут не будет.

– Американские тарифы на стальную продукцию наносят ущерб торговле, что может нанести серьезный ущерб металлургическим предприятиям в этой отрасли. У нас нет другого выбора, кроме как ввести временные меры для защиты наших рынков. В то же время как рынки ЕС остаются открытыми и будут поддерживать традиционные торговые потоки, – сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

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Она выразила убеждение, что с помощью такого шага будет достигнут правильный баланс между интересами производителей ЕС и потребителями стали, таких как автомобильная промышленность и строительный сектор, который полагается на импорт.

К слову, в ЕК отметили, что в результате импортных пошлин, применяемых Соединенными Штатами в соответствии с разделом 232 Закона США о расширении торговли 1962 года, экспорт стали в Соединенные Штаты стал менее привлекательным. Некоторые поставщики стали перенаправлять часть своего экспорта из США в ЕС.

– Чтобы избежать внезапного увеличения импорта, что вызовет дальнейшие экономические проблемы для производителей стали в Европе, которые уже страдают от глобальных избыточных мощностей, Еврокомиссия считает, что предварительные меры безопасности необходимы и оправданы, – говорится в заявлении.

Напомним, Европейский Союз принял решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

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