PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Обама раскритиковал мировых лидеров за потерю стыда/

Обама раскритиковал мировых лидеров за потерю стыда

44-й президент США Барак Обама раскритиковал мировых лидеров за полную потерю стыда.

Впервые после ухода с поста президента США Барак Обама выступил с речью, во время которой раскритиковал популистские движения к авторитаризму и полную потерю стыда среди политических лидеров, сообщает CNN.

– Появилась политика страха и обиды. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми. Я не алармист, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг – сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии. Но те, кто находится во власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл, – сказал Обама.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что верит в то, что РФ не вмешивалась в американские выборы.

Читайте: Барак Обама будет снимать фильмы для Netflix

К слову, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что предыдущий президент Барак Обама разрешил России отобрать у Украины Крым.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка