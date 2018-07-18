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Скрипалей отравила группа из 6 человек во главе с сотрудницей ГРУ – СМИ

Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию организовала группа из 6 человек во главе с сотрудницей ГРУ.

отравление скрипалей

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Такое предположение возникло после показаний брата Чарли Роули, одного из пострадавших в конце июня от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок в соседнем с Солсбери городке Эймсбери.

Он заявил, что Роули и его подруга Дон Стерджес подверглись воздействию яда после того, как нашли в Солсбери флакон из-под духов и распылили его содержимое на себя. Стерджес умерла в больнице 8 июля.

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– Флакон из-под духов поддерживает версию о том, что в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта ключевую роль играла женщина, – сказал изданию собеседник в разведывательных службах.

Ранее Полиция Великобритании восстановила последовательность событий, которые происходили в день отравления Сергея Скрипаляи его дочери Юлии.

Фото: dailymail.co.uk.

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