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Таинственная лаборатория смерти Кремля: пистолет-газета и укол зонтиком

Делать препараты, от которых человек умирает – вроде своей смертью – в СССР научились. Уже с начала 20-х при ОГПУ создается так называемый Закрытый кабинет – лаборатория, которая якобы исследовала происхождения опухолей. Настоящая цель – была другая.

Делать препараты, от которых человек умирает – вроде своей смертью – в СССР научились. Уже с начала 20-х при ОГПУ создается так называемый Закрытый кабинет – лаборатория, которая якобы исследовала происхождения опухолей. Настоящая цель – была другая.

Лабораторию – вроде бы закрыли. Хотя на самом деле – все наработки просто перешли в научные институты. Которые под ключ по заказу КГБ готовили нужные вещества и устройства для их применения.

Газета пистолет. Именно с такого двуствольного пистолета был убит Степан Бандера в 59-ому.Двома годами раньше – националист Лев Ребет. В стволах – по капсуле с цианидом калия. Во время выстрела они разбивались – пары мгновенно убивали жертву. Киллера спасал укол антидота, который он делал за час.

78-й год Лондон. Болгарский диссидент Георгий Марков, идет с работы мимо толпы у автобусной остановки. Что-то кольнуло в ногу, он пошел дальше. На следующий день – умер. А за 10 дней до того, неизвестный нанесет укол другом болгарскому перебежчику – Владимиру Костову. Тот выживет. Оказалось обоих – укололи зонтиком.

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После 78-го года его называли Болгарский зонт – устройство спецслужб, встроенное в обычный зонтик. При нажатии кнопки на рукоятке с наконечника выстреливала капсула с рицином – ядом, который в СССР использовали как оружие.

В конце 50-х годов для политических убийств стали использовать тяжелые металлы, в частности – таллий и полоний. Для летального финала достаточно одной миллионной грамма. С тех пор сложные изобретения заменил обычный кофе. С полонием.

Подобный – бинарный вариант – это нервно-паралитический газ Новачок. По данным британских следователей, именно им был отравлен экс-полковник ФСБ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Официально – Новачка даже не существует. Как и таинственной лаборатории Икс. И ликвидационного отдела КГБ. Но ликвидации врагов режима продолжаются.

Напомним про сценарии России по захвату украинских портов.

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