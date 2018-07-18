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Трамп признал вмешательство России в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет спецслужбам страны и принимает их выводы о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, сообщает Associated Press.

Он добавил, что на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным имел в виду, что он не понимает, почему Россия не является ответственной.

По словам Трампа, на результат выборов вмешательство России не повлияло.

Читайте: История любви – как поиздевались над Трампом после встречи с Путиным

К слову, президент США Дональд Трамп похвастался деньгами, которые ему удалось собрать с НАТО и замечательной встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

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