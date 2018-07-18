Трамп признал вмешательство России в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет спецслужбам страны и принимает их выводы о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, сообщает Associated Press.
Он добавил, что на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным имел в виду, что он не понимает, почему Россия не является ответственной.
По словам Трампа, на результат выборов вмешательство России не повлияло.
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К слову, президент США Дональд Трамп похвастался деньгами, которые ему удалось собрать с НАТО и замечательной встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.
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