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ЕС оштрафовал Google на рекордную сумму в истории

Европейская комиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Это рекордный штраф.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Так, комиссия установила, что компания Google вводила незаконные ограничения для производителей устройств на платформе Android и мобильных операторов, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке браузеров.

Как сообщает CNN Money, это рекордный штраф за нарушение законодательства.

Еврокомиссия дала Google 90 дней, чтобы исправить свои нарушения под угрозой нового штрафа.

К слову, доход Google за прошлый год составил $110 млрд.

Читайте: Google научился предсказывать смерть

Напомним, недавно Facebook оштрафовали за утечку данных пользователей.

Фото: Dreamstime

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