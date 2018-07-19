Британская полиция знает, кто отравил Скрипалей

Британские правоохранители вычислили вероятных исполнителей покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Об этом сообщает британское информационное агентство Press Association со ссылкой на источник, передает DW.

Следователям удалось вычислить предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения.

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После этого полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время.

Британские следователи уверены, что подозреваемые – из России.

Ранее Полиция Великобритании восстановила последовательность событий, которые происходили в день отравления Сергея Скрипаляи его дочери Юлии.

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