Черногория может развязать Третью мировою – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Черногория может втянуть НАТО в Третью мировую войну.

В интервью с Дональдом Трампом на телеканале Fox News, ведущий спросил президента США: “Почему мой сын должен ехать в Черногорию и защищать ее от атак?”.

На что лидер США ответил, что у него такой же вопрос.

– Это крошечная страна с очень агрессивным народом… Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война, – ответил Трамп

По мнению Трампа, войска США не должны защищать Черногорию, несмотря на 5-статью Североатлантического договора.

– Это несправедливо, ведь они даже не платят, – добавил американский лидер.

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К слову, в конце марте 2017 года Сенат США поддержал вступление Черногории в НАТО, а 11 апреля 2017 года президент США одобрил присоединение страны к Альянсу.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригрозил крайне негативной реакцией России на вступление Украины или Грузии в НАТО.

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