Директор ФБР: Россия продолжает скрытые операции против США

Россия продолжает использовать дезинформацию и пропаганду, чтобы посеять раздор в США.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает использовать дезинформацию, пропаганду и скрытые операции для того, чтобы посеять раздор в США, передает Радио Свобода.

Рэй отверг заявление президента России Владимира Путина о непричастности его страны к подобным действиям.

– Точка зрения разведывательного сообщества не изменилась. Моя точка зрения не изменилась, – сказал директор ФБР.

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Кроме того, он отверг предложение Путина об обмене возможностями осуществить следственные действия. Президент РФ предложил предоставить американским прокурорам доступ к 12 россиянам, которых обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, если российским прокурорам позволят допросить нескольких американцев.

– Это, безусловно, не является приоритетом в нашем списке методов расследования. Россия до сих пор продолжает заниматься преступными действиями, – добавил Рэй.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может быть ответственен за вмешательство в американские выборы.