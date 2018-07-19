Facebook имеет доказательства вмешательства России в выборы в США – Цукерберг

У Facebook есть доказательства того, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть данные, которые доказывают попытки России вмешаться в выборы президента США в 2016 году, передает Интерфакс-Украина.

– Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это – часть наших находок, – сказал Цукерберг.

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Напомним, на прошлой неделе США выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы 12 сотрудникам российского ГРУ.