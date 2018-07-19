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Над Бельгией не летали самолеты – причина

Воздушное пространство над Бельгией было закрыто из-за компьютерного сбоя.

Літак

Об этом сообщают в Twitter авиадиспетчеры компании Бельгоконтроль.

Известно, что возникли проблемы с загрузкой полётных данных.

Обновлено в 19.40. На данный момент проблема с загрузкой данных о рейсах решена. Воздушное пространство снова полностью открыто.

Читайте: Как получить компенсацию за задержку рейса и почему украинцы выиграют суды (ИНФОГРАФИКА)

К слову, вчера неподалеку Майами, Флорида, в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.

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