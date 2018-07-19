ОБСЕ ищет шпиона среди своих представителей

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ анонсировала внутреннее расследование из-за обнародованных немецкими журналистами данных об утечке информации.
Об этом сообщает украинская редакция DW со ссылкой на агентство AFP.
Представительница миссии Ирино Коробко назвала тяжелым ударом обвинения в утечке секретных данных ОБСЕ российским спецслужбам.
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По ее словам, СММ проведет внутреннее расследование по подозрению в шпионаже в своих рядах и проверит, что и как случилось.
Напомним, накануне появилась информация, что внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в российскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ.
Фото: dreamstime
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