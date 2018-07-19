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Санкции против Северного потока-2: в Конгресс США внесли законопроект

В Конгресс США внесет законопроект о санкциях против Северного потока-2, которые позволят странам НАТО избежать политических манипуляций со стороны России.

Конгресс США

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо,  сообщает The Hill.

В законопроекте под названием О прекращении российской энергетической агрессии сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

– Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают у России, а не повышать его, – заявил Джон Баррасо.

К слову, ранее с критикой Северного потока-2 также выступал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Германия стала заложницей России.

Известно, что с конца 2019 газотранспортный коридор Северный поток-2 должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Напомним, Дональд Туск назвал Северный поток-2 ошибкой.

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