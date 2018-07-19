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Трамп решил пригласить Путина в США

Президент США Дональд Трамп решил пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон осенью.

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс в Тwitter.

По ее словам, Трамп поручил своему советнику Джону Болтону пригласить Путина посетить Вашингтон.

Обсуждение визита Путина уже началось. Сандерс добавила, что в Хельсинки Трамп согласился на постоянный рабочий диалог между Советами безопасности двух стран.

Читайте: Все решим! Трамп уверен в окончании конфликта в Украине

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.

ФОТО: Getty Images

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