Трамп признал ответственность Путина за вмешательство в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может быть ответственен за вмешательство в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство в американские выборы, сообщает Интерфакс-Украина.

– Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, вы должны нести ответственность, – ответил Трамп на вопрос журналиста о вмешательстве в выборы США.

Президент США добавил, что полностью уверен в выводах разведывательных структур страны, которые говорят о вмешательстве России в выборы.

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В Белом доме заявили, что Трамп не давал никаких обещаний Путину о сотрудничестве в расследовании российского дела.

– Президент назвал это интересной идеей. Он не давал никаких обещаний. Он хочет работать со своей командой. Но опять же, мы не давали никаких обещаний. Это была идея, которую они подкинули, – сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

К слову, президент США Дональд Трамп доверяет выводам о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.