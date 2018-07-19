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Трампа “скрестили” с Путиным – скандальная обложка Time

Американский еженедельник Time для своей обложки сделал коллаж из лиц Владимира Путина и Дональда Трампа.

Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

На изображении обложки американского журнала можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

Фото: Nancy Burson/TIME.

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На обложке присутствует лишь один заголовок: “Кризис саммита”. Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет. Она состоялась в Хельсинки 16 июля.

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.

 

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