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Водный смерч пронесся над Черным морем

В Геленджике (Россия) над Черным морем пронесся водяной смерч.

Очевидцам удалось снять на видео бушующий над водоемом вихрь.

Известно, что водяной смерч образовался после продолжительных ливневых дождей в регионе.

На кадрах опубликованных роликов виден воронкообразный воздушно-водяной вихрь, повисший над морем вдали от берега.

По словам очевидцев, смерч “гулял” над водоемом не больше 30 минут, после чего растворился в облачном тумане, так и не приблизившись к береговой зоне.

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К слову, в Украине участились смерчи, как на побережьях, так и на суше. Факты ICTV публиковали откуда они приходят и правила поведения.

ВИДЕО: spletnicam_instagram; aset.ka/instagram

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