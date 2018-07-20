Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина и назвал условие

Дональд Трамп считает, что хорошие отношения с Владимиром Путиным – “это хорошо, а не плохо”.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать худшим врагом Владимира Путина “из всех, которые у него когда-либо были”, если отношения между США и Россией не наладятся.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью CNBC.

Трамп отметил, что хорошие отношения с Путиным и РФ – “это хорошо, а не плохо”.

– Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были, – подчеркнул американский президент.

Он заявил, что ведет себя “жестче” в отношениях с Кремлем, чем любой другой президент США за “долгие, долгие годы”.

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Кроме этого, Трамп напомнил свои недавние действия относительно Москвы: депортация 60 дипломатов РФ и санкции против российских граждан и компаний, которых США подозревают в содействии внешней политике РФ.

– Посмотрите на все, что я сделал, – похвастался он, сравнивая свою политику с действиями предшественника Барака Обамы.

Напомним, Трамп решил пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон осенью.