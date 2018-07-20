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В чем был успех встречи Трампа и Путина – объяснения Госдепа

Дональд Трамп в Хельсинки сумел создать канал для общения и диалога с Москвой.

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил, что президенту США Дональду Трампу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки удалось создать канал для диалога между Москвой и Вашингтоном.

– Президент имел целью создать канал для общения и диалога, и он этого достиг, — цитирует его телеканал EWTN.

По словам госсекретаря, у американского лидера была в том числе цель изменить направление развития двусторонних отношений России и США.

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– У президента была цель изменить негативный сценарий развития двусторонних отношений России и США. У нас нет иллюзий относительно вызовов, которые Россия представляет для США, — отметил Помпео.

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.

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